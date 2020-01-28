2020-01-28T07:41:20+03:00
Общество

В Тюмени возбуждено дело за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке

На нескольких этажах дома отсутствовало освещение
Вадим Бегун
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Директор УК ответит за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке. Фото - 2Гис.Директор УК ответит за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке. Фото - 2Гис.
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Тюменская прокуратуры возбудила административное дело о ненадлежащем содержании дома по улице Бабарынка,16 «б». Ранее была проведена выездная проверка, в ходе которой выявилось множество нарушений.

– Заделки стыков межпанельных швов были повреждены по вертикали с торцов здания. То же касается и штукатурного и окрасочного слоя стен, потолков, перил, металлических ограждений и лестничных маршей. На нескольких этажах отсутствовало освещение, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении генерального директора ООО «СервисУют» было возбуждено дело об административном правонарушении Кроме того, внесено представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что многоквартирный жилой дом, который находится по адресу: улица Бабарынка, 20-а скоро может рухнуть. Громкое заявление сделали жильцы пансионата, которые почти два года живут в страхе оказаться под завалами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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