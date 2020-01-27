2020-01-27T15:19:09+03:00
Общество

Полигон со снегом на озере Песьяное в Тюмени ограждают грунтовым забором

Каждый день сюда прибывают десятки грузовиков с холодным грузом
Вадим Бегун
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Полигон со снегом на озере Песьяное в Тюмени ограждают грунтовым забором. Фото - "Тюменьгормост".Полигон со снегом на озере Песьяное в Тюмени ограждают грунтовым забором. Фото - "Тюменьгормост".
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В Тюмени возводится защитное сооружение в виде насыпи из грунта на озере Песьяное. Здесь утилизируют снег с городских улиц. Как стало известно, после паводка небольшая часть земляного полотна была размыта.

– На полигоне болотистая местность, поэтому к восстановлению защитного сооружения удалось приступить только в зимний период, когда установилась низкая температура воздуха. Сейчас работы продолжаются и будут закончены в ближайшее время, – сообщил директор «Тюменьгормоста» Николай Грибоедов.

Он отметил, что несанкционированное складирование снега влечет за собой административную ответственность.

Напомним, что, помимо озера Песьяное, снег с городских улиц – тысячи кубометров каждый день – вывозится и в район проезда Воронинские Горки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что городской администрации запретили складировать снег и сливать неочищенные сточные воды от таяния льда и снега в реку Туру, озеро Песьяное и ручей Ключи. Такое решение вынес суд на основании обращения природоохранной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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