Два молодых человека пытались ограбить тюменский магазин и ударили продавщицу

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:50:15+03:00

Молодые люди пытались ограбить тюменский магазин. Кадр из видео.

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В Тюмени накануне, 26 января, молодые люди предприняли попытку ограбить магазин «Монетка», который находится на улице Избышева. Сделать им это не удалось – все благодаря внимательности продавца.

– Вызов по этому поводу поступил в 13.50. Двое молодых людей похитили алкоголь, их уже задержали. В отношении мужчин по факту грабежа возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

На видео, которое было опубликовано в одном из местных пабликов, продавщица магазина рассказывает и показывает, как именно молодые люди похищали алкоголь. Оказалось, что злоумышленники даже осмелились ударить женщину.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/757040" frameborder="0"></iframe> Ограбление магазина «Монетка» в Тюмени на улице Избышева, 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU