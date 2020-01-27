2020-01-27T12:50:15+03:00
Происшествия

Два молодых человека пытались ограбить тюменский магазин и ударили продавщицу

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело [ВИДЕО]
Вадим Бегун
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Молодые люди пытались ограбить тюменский магазин. Кадр из видео.Молодые люди пытались ограбить тюменский магазин. Кадр из видео.
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В Тюмени накануне, 26 января, молодые люди предприняли попытку ограбить магазин «Монетка», который находится на улице Избышева. Сделать им это не удалось – все благодаря внимательности продавца.

– Вызов по этому поводу поступил в 13.50. Двое молодых людей похитили алкоголь, их уже задержали. В отношении мужчин по факту грабежа возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

На видео, которое было опубликовано в одном из местных пабликов, продавщица магазина рассказывает и показывает, как именно молодые люди похищали алкоголь. Оказалось, что злоумышленники даже осмелились ударить женщину.

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Ограбление магазина «Монетка» в Тюмени на улице Избышева, 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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