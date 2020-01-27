Два молодых человека пытались ограбить тюменский магазин и ударили продавщицу
В Тюмени накануне, 26 января, молодые люди предприняли попытку ограбить магазин «Монетка», который находится на улице Избышева. Сделать им это не удалось – все благодаря внимательности продавца.
– Вызов по этому поводу поступил в 13.50. Двое молодых людей похитили алкоголь, их уже задержали. В отношении мужчин по факту грабежа возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.
На видео, которое было опубликовано в одном из местных пабликов, продавщица магазина рассказывает и показывает, как именно молодые люди похищали алкоголь. Оказалось, что злоумышленники даже осмелились ударить женщину.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
Ограбление магазина «Монетка» в Тюмени на улице Избышева, 6.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тюменец с колготками на голове ограбил магазин на улице Паровозной
Молодой человек угрожал продавцу ножом (подробнее)
Пьяный рецидивист с ножом напал на сотрудницу магазина в Тюмени
Возбуждено уголовное дело (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU