27 Янв. 2020 2020-01-27T12:18:45+03:00

В ишимской больнице скончался второй спортсмен, попавший в жуткое ДТП. Фото: Ольга Крыльцова

Еще два человека находятся в тяжелом состоянии

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В областной больнице №4 города Ишима скончался второй пострадавший в страшном ДТП на 270 километре трассы Тюмень – Омск. Авария произошла накануне, 26 января.

– Вызов на пульт скорой помощи Ишима поступил в 15.55, в 16.10 на месте работала первая бригада. Всего в оказании медицинской помощи были задействованы три машины. Один молодой человек, 2002 года рождения, погиб на месте, медиками скорой была зарегистрирована смерть до прибытия, – рассказала подробности происшествия пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, трое молодых ребят были госпитализированы в приемное отделение ОБ №4 Ишима. Один из них, 20-летний парень, поступил в состоянии клинической смерти. Несмотря на реанимационные действия врачей-анестезиологов-реаниматологов, спасти пациента не удалось.

Двое других сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Им оказывается вся необходимая помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU