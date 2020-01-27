2020-01-27T11:59:46+03:00
Происшествия

В подъезде дома на улице Геологоразведчиков в Тюмени нашли убитого мужчину

Расследование уголовного дела продолжается
Вадим Бегун
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В Тюмени в подъезде дома нашли убитого мужчину. Фото - СКР по Тюменской области.В Тюмени в подъезде дома нашли убитого мужчину. Фото - СКР по Тюменской области.
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В Тюмени накануне, 26 января, на лестничной площадке в подъезде дома на улице Геологоразведчиков обнаружили тело мужчины с признаками криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело.

– Обвиняемый и потерпевший, лица без определенного места жительства, в подъезде распивали алкоголь. В процессе общения между мужчинами возникла ссора. Один из них ранил оппонента ножом в область шеи, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевший умер от ран. Злоумышленник скрылся, однако долго его разыскивать не пришлось. Подозреваемого обнаружили в одной из близлежащих теплотрасс.

Им оказался 45-летний ранее судимый уроженец Омской области. Мужчина задержан и в ближайшее время будет заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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