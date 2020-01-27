В подъезде дома на улице Геологоразведчиков в Тюмени нашли убитого мужчину

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:59:46+03:00

В Тюмени в подъезде дома нашли убитого мужчину. Фото - СКР по Тюменской области.

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 26 января, на лестничной площадке в подъезде дома на улице Геологоразведчиков обнаружили тело мужчины с признаками криминальной смерти. Следователи возбудили уголовное дело.

– Обвиняемый и потерпевший, лица без определенного места жительства, в подъезде распивали алкоголь. В процессе общения между мужчинами возникла ссора. Один из них ранил оппонента ножом в область шеи, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевший умер от ран. Злоумышленник скрылся, однако долго его разыскивать не пришлось. Подозреваемого обнаружили в одной из близлежащих теплотрасс.

Им оказался 45-летний ранее судимый уроженец Омской области. Мужчина задержан и в ближайшее время будет заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU