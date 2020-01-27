Голова в крови: в Тюмени прохожий обнаружил тело мужчины

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:17:43+03:00

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В Тюмени в лесополосе в районе Тобольского тракта сегодня, 27 января, местный житель обнаружил тело мужчины. Он сообщил об этом автоинспекторам.

– По первоначальным данным, известно, что прохожий заметил лежащего на улице человека и обратился к сотрудникам ГИБДД, которые находились рядом на дежурстве. Человек, лежащий на земле, умер, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве подчеркнули: в настоящий момент устанавливаются личность умершего и обстоятельства случившегося. В местном паблике горожане сообщают, что голова и лицо найденного мужчины были все в крови.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что под Тюменью было найдено тело Сергея Бурмакина. Мужчина пропал 25 мая 2018 года. Его также нашел случайный прохожий.

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ИСТОЧНИК KP.RU