Водитель-экспедитор потратил деньги организации в тюменских ночных клубах

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:19:11+03:00

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В ишимскую полицию обратился руководитель предприятия оптовой торговли. Мужчина сообщил, что один из сотрудников пропал, забрав с собой более 180 тысяч рублей.

– Злоумышленник, коим оказался 32-летний местный житель, работал в торговой компании водителем-экспедитором. В очередной поездке он присвоил деньги работодателя. С похищенным мужчина отправился в областную столицу, где потратил деньги в ночных заведениях на алкоголь и развлечения, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении ранее судимого за аналогичные преступления ишимца возбуждено уголовное дело. Ближайшие два года рецидивист может провести за решеткой.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень»писала, что в областном центре задержан молодой человек, которого подозревают в краже почти полмиллиона рублей из автосалона в центре города. О преступлении в полицию заявил директор торгового предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU