Переломал все тело: тюменец с компанией забил прохожего битой на улице Олимпийской

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:57:43+03:00

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В тюменскую полицию позвонил мужчина, который сообщил, что на его приятеля напал неизвестный, который был с компанией. 45-летний местный житель сильно пострадал: он ушиб головной мозг, также получил множественные переломы всего тела.

– Накануне, 26 января, около полуночи потерпевший и его приятель возвращались из бара. На улице Олимпийской к ним подошла компания из нескольких молодых людей, один из них попросил сигарету. Мужчина угостил его, однако тому одной сигареты оказалось мало. Словесный конфликт перерос в драку. Подозреваемый стал бить тюменца руками и ногами, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Затем разгневанный мужчина взял биту из своей машины и продолжил ею избивать случайного прохожего. В это время товарищ избиваемого вызвал скорую и позвонил в полицию, а опасная компания разбежалась.

Оперативникам удалось в кратчайшие сроки найти обидчика прохожего. Им оказался 28-летний ранее судимый и нигде не работающий житель Тюмени. В настоящее время он задержан. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU