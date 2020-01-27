Тюменская молодежь постреляет из винтовки на городском фестивале

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Городской военно-патриотический фестиваль «Виват, Россия!», посвященный Году памяти и славы, пройдет в Тюмени с 27 января по 21 марта. Его главные задачи – пропаганда идей гражданственности, патриотизма, служения Родине среди местной молодежи. Уже сегодня в ДТиС «Пионер» посвятят в юнармейцы 250 ребят.

– Фестиваль включает разнообразные мероприятия: соревнования и конкурсы по военно-прикладным дисциплинам, в том числе соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Огневой рубеж», городской конкурс связистов «Позывной Победы», стрельбу из малокалиберной винтовки, – рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.

Организаторы отмечают, что ежегодно в мероприятии принимают участие около тысячи школьников, воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, безопасности жизнедеятельности, военно-патриотических объединений школ и юнармейских отрядов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU