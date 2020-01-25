25 Янв. 2020 2020-01-25T14:04:01+03:00

Александр Моор пожелал студентам в Татьянин день интересной учёбы и удачи на экзаменах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram поздравил студентов с Татьяниным днём.

- С днём студента! Интересной учебы и удачи на экзаменах! – пожелал молодёжи глава региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» публиковала подробную афишу мероприятий на День студента в Тюмени в 2020 году. Часть увлекательных мероприятий уже прошла, но ещё есть целый вечер и ночь для того, чтобы оттянуться, окультуриться и даже послушать умных людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU