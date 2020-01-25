Погода в Тюмени 25 января: в Татьянин день студентов ждут морозы
В Тюмени сегодня, 25 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, похолодание, температура ночью -13,-18, при прояснении до -23, днем -10,-15.
По народному календарю 25 января – Татьянин День, в честь святой покровительницы студентов – святой Татьяны. Сегодня, как и сотню лет назад, студенты отмечают праздник шумно и весело. В этот день празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.
Дорогие студенты, с праздником!
ИСТОЧНИК KP.RU