2020-01-25T05:44:26+03:00
Общество

Погода в Тюмени 25 января: в Татьянин день студентов ждут морозы

Днём температура упадёт до -15 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода в Тюмени 25 января: в Татьянин день студентов ждут морозыПогода в Тюмени 25 января: в Татьянин день студентов ждут морозыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюмени сегодня, 25 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, похолодание, температура ночью -13,-18, при прояснении до -23, днем -10,-15.

По народному календарю 25 января – Татьянин День, в честь святой покровительницы студентов – святой Татьяны. Сегодня, как и сотню лет назад, студенты отмечают праздник шумно и весело. В этот день празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.

Дорогие студенты, с праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец восстановил породу «кудрявые чёрные хохлатые голуби», оказавшуюся на грани вымирания
Погода в Тюмени 25 января: в Татьянин день студентов ждут морозы
В селе Омутинском рядом со школой ВАЗ-2104 сбил двух подростков
Александр Моор заявил о реализации в Тюменской области проекта по установке умных домофонов
Спасение на льду, реанимация в подъезде и смертельное падение: публикуем главные новости Тюмени 24 января 2020 г.
Молодая тюменка выпала с балкона на 17-м этаже и скончалась
Жители Тюменского района обсуждают резкий рост тарифов на воду
Тюменцам предлагают принять участие в конкурсе по созданию контента для молодежи
Улицу Ижевскую в Тюмени закроют для проезда почти на три недели
«Не теряем надежды»: родственники ищут тюменца, который 10 лет назад ушел за сигаретами
Осужден управляющий тюменским батутным центром, где погибла девушка-подросток
Тюменские прокуроры нашли сайты, где продают липовые полицейские «корочки»