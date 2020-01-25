Погода в Тюмени 25 января: в Татьянин день студентов ждут морозы

25 Янв. 2020 2020-01-25T05:44:26+03:00

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В Тюмени сегодня, 25 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, похолодание, температура ночью -13,-18, при прояснении до -23, днем -10,-15.

По народному календарю 25 января – Татьянин День, в честь святой покровительницы студентов – святой Татьяны. Сегодня, как и сотню лет назад, студенты отмечают праздник шумно и весело. В этот день празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.

Дорогие студенты, с праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU