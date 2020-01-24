В селе Омутинское рядом со школой "ВАЗ 2104" сбил двух подростков

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:58:06+03:00

В селе Омутинское рядом со школой сбиты два подростка. Фото из группы "Криминальный Тобольск" во ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

Нарушили правила дорожного движения и оказались под колесами отечественной легковушки два подростка из села Омутинское. Об этом сообщает группа «Криминальный Тобольск» из соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, 15-летние девушки шли в школу в селе Омутинское Омутинского района. Школьницы переходили дорогу в неположенном месте, когда их сбил «ВАЗ 2104».

Фото из группы "Криминальный Тобольск" во ВКонтакте

Сам пешеходный переход находился всего в 10 метрах от места происшествия.

В результате ДТП обе девушки получили травмы и были госпитализированы в больницу. Добавим, что наезд на школьниц произошел в темное время суток, световозвращающих приспособлений у девушек не было.

ИСТОЧНИК KP.RU