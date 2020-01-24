В селе Омутинское рядом со школой "ВАЗ 2104" сбил двух подростков
Нарушили правила дорожного движения и оказались под колесами отечественной легковушки два подростка из села Омутинское. Об этом сообщает группа «Криминальный Тобольск» из соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, 15-летние девушки шли в школу в селе Омутинское Омутинского района. Школьницы переходили дорогу в неположенном месте, когда их сбил «ВАЗ 2104».
Фото из группы "Криминальный Тобольск" во ВКонтакте
Сам пешеходный переход находился всего в 10 метрах от места происшествия.
В результате ДТП обе девушки получили травмы и были госпитализированы в больницу. Добавим, что наезд на школьниц произошел в темное время суток, световозвращающих приспособлений у девушек не было.
ИСТОЧНИК KP.RU