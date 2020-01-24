Спасение на льду, реанимация в подъезде и смертельное падение: публикуем главные новости Тюмени 24 января 2020 г.

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:42:03+03:00

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1. Тюменская чета пенсионеров спасла жизнь бабушке и ее трехлетнему внуку. Дело в том, что мальчик провалился под лед, родственница кинулась его спасать и сама оказалась в воде.

– Мы на этой горке были с внуком за зиму много раз. Уже собирались домой, как Ваня увидел, что в снегу лежат доски, и побежал к ним. В этот момент позвонили родственники, я только успела нажать на трубку, как буквально за секунду внук скрылся из вида. Я бросилась к месту, где он стоял. Провал во льду оказался большим, сразу даже не удалось подойти близко к ребенку, – вспоминает Татьяна Васильевна.

Подробности – здесь.

Тюменская четы пенсионеров спасла бабушку и внука, которые провалились под лед. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

2. В Тюмени бригада медиков – врач Илья Горшков и фельдшер Надежда Сафрыгина – спасли 57-летнего пациента от смерти. Мужчина за короткое время четыре раза пережил клиническую смерть.

История чудесного спасения произошла в конце декабря, а совсем недавно медики-герои получили письмо от благодарного пациента. Илья Горшков вспоминает, что в тот день, 17 декабря, это был их последний вызов…

За подробностями – сюда.

Тюменские врачи спасли мужчину, который 4 раза пережил клиническую смерть. Фото - Станция скорой медицинской помощи Тюмени.

3. На улице Николая Зелинского в Тюмени случилась трагедия. Девушка выпала из окна многоэтажки и разбилась.

Сообщение об обнаружении тела поступило в первый отдел полиции в 14.16. На месте обнаружен труп девушки 2001 года рождения.

4. В Тюменской области разыскивается 38-летний Владимир Андронов. Мужчина пропал десять лет назад.

19 марта 2010 года Владимир был у сестры в гостях в поселке Богандинский. Вечером вышел за сигаретами и не вернулся.

5. В Тюмени осудили управляющего батутным центром. В начале января прошлого года здесь погиб подросток.

5 января вечером в помещении батутного центра 17-летняя тюменка совершила несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто несовершеннолетняя упала на полотно батута и получила травму шеи.

ИСТОЧНИК KP.RU