Спасение на льду, реанимация в подъезде и смертельное падение: публикуем главные новости Тюмени 24 января 2020 г.
1. Тюменская чета пенсионеров спасла жизнь бабушке и ее трехлетнему внуку. Дело в том, что мальчик провалился под лед, родственница кинулась его спасать и сама оказалась в воде.
– Мы на этой горке были с внуком за зиму много раз. Уже собирались домой, как Ваня увидел, что в снегу лежат доски, и побежал к ним. В этот момент позвонили родственники, я только успела нажать на трубку, как буквально за секунду внук скрылся из вида. Я бросилась к месту, где он стоял. Провал во льду оказался большим, сразу даже не удалось подойти близко к ребенку, – вспоминает Татьяна Васильевна.
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Тюменская четы пенсионеров спасла бабушку и внука, которые провалились под лед. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
2. В Тюмени бригада медиков – врач Илья Горшков и фельдшер Надежда Сафрыгина – спасли 57-летнего пациента от смерти. Мужчина за короткое время четыре раза пережил клиническую смерть.
История чудесного спасения произошла в конце декабря, а совсем недавно медики-герои получили письмо от благодарного пациента. Илья Горшков вспоминает, что в тот день, 17 декабря, это был их последний вызов…
За подробностями – сюда.
Тюменские врачи спасли мужчину, который 4 раза пережил клиническую смерть. Фото - Станция скорой медицинской помощи Тюмени.
3. На улице Николая Зелинского в Тюмени случилась трагедия. Девушка выпала из окна многоэтажки и разбилась.
Сообщение об обнаружении тела поступило в первый отдел полиции в 14.16. На месте обнаружен труп девушки 2001 года рождения.
4. В Тюменской области разыскивается 38-летний Владимир Андронов. Мужчина пропал десять лет назад.
19 марта 2010 года Владимир был у сестры в гостях в поселке Богандинский. Вечером вышел за сигаретами и не вернулся.
5. В Тюмени осудили управляющего батутным центром. В начале января прошлого года здесь погиб подросток.
5 января вечером в помещении батутного центра 17-летняя тюменка совершила несколько сложных прыжков с переворотами. При выполнении очередного сальто несовершеннолетняя упала на полотно батута и получила травму шеи.
ИСТОЧНИК KP.RU