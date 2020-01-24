Жители Тюменского района обсуждают резкий рост тарифов на воду

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:07:41+03:00

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Жители Тюменского района в социальных сетях широко обсуждают «мокрую» тему. Дело в том, что в сети гуляет информация о якобы резком увеличении тарифов на холодную воду и водоотведение с 1 июля этого года.

В «Росводоканал Тюмень» местным жителям разъяснили: повышение тарифов на воду в июле 2020 года не превысит четыре процента. Те, кто заключил прямые договоры с компанией, оплачивает услуги по водоснабжению и водоотведению по льготным тарифам, которые установлены распоряжением департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области.

– Стоимость питьевой воды и водоотведения зависит от категории жилищного фонда, и с 1 января 2020 года осталась без изменений. В соответствие с федеральным законом, увеличение тарифов намечено на 1 июля 2020 года. Их рост не превысит 4 процента, – сообщила коммерческий директор ООО «Тюмень Водоканал» Екатерина Шаркова.

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ИСТОЧНИК KP.RU