Тюменцам предлагают принять участие в конкурсе по созданию контента для молодежи

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:01:43+03:00

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Жители Тюменской области могут поучаствовать в конкурсе по созданию контента. Его проводит Институт развития интернета.

По информации организаторов, заявку на участие в конкурсе можно подать до 20 февраля. Тематические направления мероприятия: «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».

Заявки заполняются на портале в личном кабинете, проверяются организатором на соответствие положению о конкурсе. Полное положение о конкурсе, который направлен на поддержку проектов по созданию яркого, полезного и интересного контента для молодежи в интернете, можно увидеть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU