Улицу Ижевскую в Тюмени закроют для проезда почти на три недели
По улице Ижевской на участке в районе дома № 34 на улице Газовиков запретят ездить транспорту. Однако сильно переживать не стоит: движение перекроют всего на 15 дней – с 4 по 19 февраля.
– На этом участке будут выполняться работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Здесь подключат объект капитального строительства – комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве также добавили, что объехать закрытый участок можно по улицам Газовиков и Республиканец, а также по межквартальным проездам.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
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ИСТОЧНИК KP.RU