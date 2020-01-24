24 Янв. 2020 2020-01-24T15:00:17+03:00

Улицу Ижевскую в Тюмени закроют для проезда почти на три недели. Фото: Ольга Крыльцова

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По улице Ижевской на участке в районе дома № 34 на улице Газовиков запретят ездить транспорту. Однако сильно переживать не стоит: движение перекроют всего на 15 дней – с 4 по 19 февраля.

– На этом участке будут выполняться работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Здесь подключат объект капитального строительства – комплекс многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также добавили, что объехать закрытый участок можно по улицам Газовиков и Республиканец, а также по межквартальным проездам.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU