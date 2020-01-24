«Не теряем надежды»: родственники ищут тюменца, который 10 лет назад ушел за сигаретами

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:51:53+03:00

Родственники ищут тюменца, который 10 лет назад ушел за сигаретами. Фото - "Белая Сова - Тюмень".

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В Тюменской области разыскивается 38-летний Владимир Андронов. Мужчина пропал десять лет назад.

"19 марта 2010 года Владимир был у сестры в гостях в поселке Богандинский. Вечером вышел за сигаретами и не вернулся. При себе имел удостоверение частного охранника. 30 марта был телефонный звонок от неизвестного человека, он сообщил, что видел похожего на Владимира человека в районе Центрального рынка Тюмени, одет он был в грязную, рваную одежду", – пишет в местном паблике Светлана Дедюрина.

Пропавшего, по словам Светланы, видели еще несколько раз в Тюмени и в одном из поселков. Возможно, Владимир потерял память.

Мужчина худощавого телосложения, рост 172 сантиметра, волосы темно-русые, глаза зеленые, на подбородке имеется шрам. «Не теряем надежды», – сообщают родственники пропавшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU