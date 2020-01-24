2020-01-24T13:22:26+03:00
Общество

Тюменские прокуроры нашли сайты, где продают липовые полицейские «корочки»

Всего обнаружено тринадцать веб-страниц с информацией о продаже подделки
Вадим Бегун
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Тюменские прокуроры нашли сайты, где продают липовые полицейские «корочки».Тюменские прокуроры нашли сайты, где продают липовые полицейские «корочки».Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области заблокированы ресурсы по продаже фальшивых удостоверений, дипломов, аттестатов и удостоверений правоохранителей. Ялуторовские прокуроры нашли тринадцать интернет-страниц, где размещалась запретная информация.

– Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За изготовление, сбыт и использование поддельных документов можно отправиться в колонию, – передает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. В настоящее время доступ к ресурсам заблокирован.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что по искам тюменской прокуратуры суд заблокировал сайты, на которых продавались поддельные дипломы и аттестаты. Всего таких интернет-ресурсов насчитали десять.

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Такую информацию размещать в интернете нельзя (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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