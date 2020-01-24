2020-01-24T12:09:05+03:00
Происшествия

В Тюмени каменщик упал с большой высоты и получил тяжелую травму

Несчастный случай связали с производством
Вадим Бегун
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В Тюмени каменщик упал с большой высоты. Фото - pixabay.com.В Тюмени каменщик упал с большой высоты. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени произошел несчастный случай. Каменщик ООО «ТюменьМонтажСтрой» упал с большой высоты. Инцидент случился 29 ноября 2019 года.

– Работник облицовывал фасад на втором этаже с бригадой на лесах, которые были подперты досками. Каменщик подложил пачку с пенопластом, так как не доставал по высоте. Доски были скользкими, и он упал с высоты 4–5 метров. В результате пострадавший получил травму тяжелой степени, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Причиной несчастного случая назвали неудовлетворительную организацию производства работ. Так, работникам не выдали средства индивидуальной защиты, обязательный медицинский осмотр не был пройден, также отсутствовал контроль за работником со стороны работодателя.

По результатам расследования комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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