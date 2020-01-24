24 Янв. 2020 2020-01-24T12:06:10+03:00

Тюменскую школу закрыли на карантин до конца января. Фото - pixabay.com.

В целом в регионе ситуация по пневмонии стабильная

Изменить размер текста: A A

В тюменском поселке Голышманово до 31 января на карантин по пневмонии закрыли первую школу. У десяти учеников зарегистрировали воспаление легких.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в настоящее время дети госпитализированы и проходят курс лечения. В школе и областной больнице теперь следует провести ряд противоэпидемических мероприятий.

– По другим муниципальным образованиям, включая город Тюмень, случаев групповых заболеваний пневмонией на сегодня не зарегистрировано, – сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Александр Летюшев.

По данным Роспотребнадзора, ситуация по пневмонии стабильная. Заболеваемость не выше, чем в предыдущие годы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы в социальных сетях широко обсуждают возможное закрытие городских школ на карантин. Дело в том, что появилась информация о том, что до конца января дети будут учиться дистанционно.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Целое отделение тюменской больницы закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

Эта мера вовсе не значит, что в медучреждении никого не лечат (подробнее)

Жители Тюмени обсуждают возможное закрытие школ на карантин

В Роспотребнадзоре и администрации города прокомментировали информацию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU