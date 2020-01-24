2020-01-24T12:06:10+03:00
Здоровье

Тюменскую школу закрыли на карантин до конца января

В целом в регионе ситуация по пневмонии стабильная
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменскую школу закрыли на карантин до конца января. Фото - pixabay.com.Тюменскую школу закрыли на карантин до конца января. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В тюменском поселке Голышманово до 31 января на карантин по пневмонии закрыли первую школу. У десяти учеников зарегистрировали воспаление легких.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в настоящее время дети госпитализированы и проходят курс лечения. В школе и областной больнице теперь следует провести ряд противоэпидемических мероприятий.

– По другим муниципальным образованиям, включая город Тюмень, случаев групповых заболеваний пневмонией на сегодня не зарегистрировано, – сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Александр Летюшев.

По данным Роспотребнадзора, ситуация по пневмонии стабильная. Заболеваемость не выше, чем в предыдущие годы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы в социальных сетях широко обсуждают возможное закрытие городских школ на карантин. Дело в том, что появилась информация о том, что до конца января дети будут учиться дистанционно.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Целое отделение тюменской больницы закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

Эта мера вовсе не значит, что в медучреждении никого не лечат (подробнее)

Жители Тюмени обсуждают возможное закрытие школ на карантин

В Роспотребнадзоре и администрации города прокомментировали информацию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени каменщик упал с большой высоты и получил тяжелую травму
Тюменскую школу закрыли на карантин до конца января
Тюменская компания сжигала медицинские отходы рядом с домами
Погибшего на тюменской трассе водителя оштрафовали за несколько часов до смерти
Даже не вышел из машины: ГИБДД разыскивает тюменца, сбившего на зебре школьницу
Беременную тюменку, упавшую около своего дома, срочно увезли на операцию
Очередная смерть на тюменской трассе: в ДТП с большегрузом погиб водитель легковушки
Стало известно, кто возглавил тюменский вуз вместо ставшего министром Валерия Фалькова
Более 200 миллионов рублей выделят на рекультивацию свалки в тюменской деревне
На капитальный ремонт тюменских теплосетей потратят более 800 миллионов рублей
Тюменец, проживающий на улице Чаплина, устроил в своем доме наркопритон
Тюменцы узнали, куда обратиться для обрезки «опасных» деревьев
Тоболячка сняла все деньги со счета мужчины, который потерял сим-карту
Погода на 24 января в Тюмени: «Бойся январской весны»
Тюменцам пришлось постоять в восьмибалльных пробках по пути домой
Более 9,5 тысячи роз из Казахстана прибыли в цветочные магазины Тюмени
Разваливающийся дом, автоинспектор-взяточник и ветхие школы: публикуем главные новости Тюмени 23 января 2020 г.
Дело об убийстве 79-летней ишимской пенсионерки передадут в суд
Общественники хотят «разговорить» речевой автоинформатор в тюменских автобусах