Тюменскую школу закрыли на карантин до конца января
В тюменском поселке Голышманово до 31 января на карантин по пневмонии закрыли первую школу. У десяти учеников зарегистрировали воспаление легких.
По информации Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в настоящее время дети госпитализированы и проходят курс лечения. В школе и областной больнице теперь следует провести ряд противоэпидемических мероприятий.
– По другим муниципальным образованиям, включая город Тюмень, случаев групповых заболеваний пневмонией на сегодня не зарегистрировано, – сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Александр Летюшев.
По данным Роспотребнадзора, ситуация по пневмонии стабильная. Заболеваемость не выше, чем в предыдущие годы.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы в социальных сетях широко обсуждают возможное закрытие городских школ на карантин. Дело в том, что появилась информация о том, что до конца января дети будут учиться дистанционно.
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ИСТОЧНИК KP.RU