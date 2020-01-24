В Тюменской области «Жигули» сбили двух школьниц. Девочек госпитализировали

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 января, в селе Омутинском водитель «Жигулей» четвертой модели сбил двух 15-летних школьниц. Дорожный инцидент произошел в то время, когда подростки направлялись в школу на улице Советской, 82.

– По предварительным данным, девочки переходили дорогу вне пешеходного перехода, буквально в десяти метрах от него. В результате дорожно-транспортного происшествия школьницы получили травмы, их госпитализировали в больницу. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в темное время суток. Световозвращающих приспособлений у школьниц не было.

ГИБДД рекомендует родителям повторить правила дорожной безопасности с детьми. В последнее время число ДТП с участием детей увеличилось.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU