Тюменская компания сжигала медицинские отходы рядом с домами

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:46:05+03:00

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В Тюменской области компания «Утилитсервис» сжигала медицинские отходы вблизи жилых домов. Тем самым организация нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство.

– По коллективному обращению жителей рабочего поселка Богандинский была проведена проверка ООО «Утилитсервис». Факт сжигания медотходов вблизи жилых домов подтвердился. Последовало обращение в суд, иск был удовлетворен. В настоящее время сжигание отходов на этой площадке прекращено, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также рассказали, что в АО «СУЭНКО» вскрыты нарушения при организации водоснабжения населенных пунктов Заводоуковского городского округа. Помимо прочих нарушений, на территории двух станций водоочистки в Заводоуковске было зафиксировано складирование на почве отходов. Производственный контроль качества питьевой воды осуществлялся ненадлежаще.

В отношении общества возбуждено шесть административных дел. По результатам их рассмотрения назначены штрафы на общую сумму более 445 тысячи рублей. В настоящее время отходы убраны с территории станций водоочистки.

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ИСТОЧНИК KP.RU