2020-01-24T10:50:55+03:00
Происшествия

Погибшего на тюменской трассе водителя оштрафовали за несколько часов до смерти

Мужчина выглядел уставшим [ФОТО]
Вадим Бегун
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Погибшего на тюменской трассе водителя оштрафовали за несколько часов до смерти. Фото - ГИБДД.Погибшего на тюменской трассе водителя оштрафовали за несколько часов до смерти. Фото - ГИБДД.
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В ГИБДД рассказали подробности ужасной аварии, которая произошла сегодня, 24 января, около восьми утра на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Оказывается, что за несколько часов до смерти погибшего в ДТП мужчину останавливали автоинспекторы.

– Во втором часу ночи на водителя автомобиля «Тойота-Камри» в Уватском районе был составлен административный материал за нарушение требования дорожного знака. Мужчина выглядел уставшим, ему посоветовали отдохнуть, – проинформировали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - ГИБДД.

Фото - ГИБДД.

В ведомстве также сообщили, что водитель «Тойоты» – 31-летний житель города Радужный – скончался на месте дорожного инцидента. На переднем сиденье машины остался лежать мобильный телефон.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что под Тобольском на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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