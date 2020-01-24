Погибшего на тюменской трассе водителя оштрафовали за несколько часов до смерти
В ГИБДД рассказали подробности ужасной аварии, которая произошла сегодня, 24 января, около восьми утра на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Оказывается, что за несколько часов до смерти погибшего в ДТП мужчину останавливали автоинспекторы.
– Во втором часу ночи на водителя автомобиля «Тойота-Камри» в Уватском районе был составлен административный материал за нарушение требования дорожного знака. Мужчина выглядел уставшим, ему посоветовали отдохнуть, – проинформировали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Фото - ГИБДД.
В ведомстве также сообщили, что водитель «Тойоты» – 31-летний житель города Радужный – скончался на месте дорожного инцидента. На переднем сиденье машины остался лежать мобильный телефон.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что под Тобольском на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом.
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