2020-01-24T09:50:46+03:00
Здоровье

Беременную тюменку, упавшую около своего дома, срочно увезли на операцию

Женщина не могла самостоятельно подняться
Вадим Бегун
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Беременную тюменку, упавшую около своего дома, срочно увезли на операцию. Фото - клинический госпиталь «Мать и Дитя».Беременную тюменку, упавшую около своего дома, срочно увезли на операцию. Фото - клинический госпиталь «Мать и Дитя».
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В Тюмени прооперировали женщину, которая находится на седьмом месяце беременности. У нее зафиксировали сложный перелом: пациентка упала на ногу около дома и даже не могла самостоятельно подняться.

– В экстренном порядке пациентку взяли в операционную. Было выполнено оперативное лечение – вправление стопы, репозиция переломов и прочее, – рассказал врач травматолог клинического госпиталя «Мать и Дитя» Владимир Белов.

Врач анестезиолог Константин Попов в свою очередь отметил, что выбор метода анестезиологического пособия в случае беременности требует особого внимания. В этом случае оптимальным выбором стала эпидуральная анестезия, которая позволила обезболить хирургическое вмешательство и послеоперационный период, не нанося вред матери и плоду. По его словам, пациентка и ее будущий ребенок хорошо перенесли наркоз.

– Главное, что падение не пришлось на область живота. Больше всего мы боимся на большом сроке такое осложнение, как отслойка плаценты, где требуется экстренное родоразрешение, – отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии клиники Наталья Лобес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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