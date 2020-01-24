Беременную тюменку, упавшую около своего дома, срочно увезли на операцию
В Тюмени прооперировали женщину, которая находится на седьмом месяце беременности. У нее зафиксировали сложный перелом: пациентка упала на ногу около дома и даже не могла самостоятельно подняться.
– В экстренном порядке пациентку взяли в операционную. Было выполнено оперативное лечение – вправление стопы, репозиция переломов и прочее, – рассказал врач травматолог клинического госпиталя «Мать и Дитя» Владимир Белов.
Врач анестезиолог Константин Попов в свою очередь отметил, что выбор метода анестезиологического пособия в случае беременности требует особого внимания. В этом случае оптимальным выбором стала эпидуральная анестезия, которая позволила обезболить хирургическое вмешательство и послеоперационный период, не нанося вред матери и плоду. По его словам, пациентка и ее будущий ребенок хорошо перенесли наркоз.
– Главное, что падение не пришлось на область живота. Больше всего мы боимся на большом сроке такое осложнение, как отслойка плаценты, где требуется экстренное родоразрешение, – отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии клиники Наталья Лобес.
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ИСТОЧНИК KP.RU