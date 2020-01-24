2020-01-24T10:45:56+03:00
Происшествия

Даже не вышел из машины: ГИБДД разыскивает тюменца, сбившего на зебре школьницу

На машине есть наклейка оранжевого цвета
Вадим Бегун
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ГИБДД разыскивает тюменца, сбившего на «зебре» тюменскую школьницу. Фото - ГИБДД.ГИБДД разыскивает тюменца, сбившего на «зебре» тюменскую школьницу. Фото - ГИБДД.
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В Тюмени автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил на зебре 10-летнего ребенка. Печальный инцидент произошел сегодня, 24 января, около 7.40 на улице Камчатской, 154 у школы № 67.

– По предварительным данным, школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному напротив школы, когда ее сбила легковушка темного цвета. Пострадавшая и очевидцы говорят, что водитель после наезда даже не вышел из машины, постоял некоторое время и уехал, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации очевидцев, на заднем стекле автомобиля имеется наклейка желтого или оранжевого цвета. Что касается девочки, то на месте дорожного инцидента ее осмотрели врачи скорой помощи. По предварительным данным, она получила ушиб. Обстоятельства ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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