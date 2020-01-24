2020-01-24T09:59:06+03:00
Происшествия

Очередная смерть на тюменской трассе: в ДТП с большегрузом погиб водитель легковушки

Обстоятельства трагичной аварии сейчас устанавливаются
Вадим Бегун
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В Тюменской области случилось смертельное ДТП.В Тюменской области случилось смертельное ДТП.Фото: Ольга Крыльцова
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Жесткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легковушки, случилось сегодня, 24 января, под Тобольском. «Тойота Камри» не смогла разъехаться с КамАЗом.

– На 269 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск машина иностранного производства выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия мужчина в «Камри» погиб на месте. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на автодороге в районе Талицы на автодороге Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП. На 195-м километре трассы где водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «ДАФ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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