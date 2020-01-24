2020-01-24T08:52:46+03:00
Общество

Более 200 миллионов рублей выделят на рекультивацию свалки в тюменской деревне

Подрядчику предстоит очистить территорию
Вадим Бегун
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Более 200 миллионов рублей выделят на рекультивацию свалки в тюменской деревне. Фото - pixabay.com.Более 200 миллионов рублей выделят на рекультивацию свалки в тюменской деревне. Фото - pixabay.com.
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Тюменские власти намерены «разгрести» свалку твердых бытовых отходов, которая находится в деревне Посохово. На эти цели выделят 210 миллионов рублей.

Из данных, размещенных на сайте госзакупок, следует, что электронный конкурс объявил региональный департамент недропользования и экологии. Так, подрядчик должен будет убрать не только саму свалку на территории 34,4 гектара, но и очистить прилегающую территорию.

Кроме того, необходимо потушить три очага подземных возгораний и пролить грунт. Все эти работы следует завершить к июню 2021 года, а приступить к действиям – в мае этого года.

Также стало известно, что заявки на участие подаются до 17 февраля. Победитель лота определится спустя четыре дня.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с начала 2019 года в Тюменской области ликвидировали 325 свалок общей площадью около 68 гектаров, где было более 220 тысяч кубометров отходов. Мусорные полигоны размещались в Тюмени, Тобольске, Голышмановском городском округе и семи районах юга Тюменской области.

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Общая площадь, с которой убран мусор, – 68 гектаров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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