2020-01-25T14:08:47+03:00
Дом. Семья

Тюменцам рекомендуют поторопиться с посадками перцев и баклажанов

Иначе можно остаться без урожая
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам рекомендуют поторопиться с посадками перцев и баклажановТюменцам рекомендуют поторопиться с посадками перцев и баклажановФото: Татьяна Коркина
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При выборе семян для дачных посадок тюменцам советуют останавливаться на продукции известных фирм-производителей. По словам опытного огородника Людмилы Петраченко, лучше всего выбирать те компании, которые сами получают эти семена. В их числе – отечественные фирмы, в том числе и уральские. По соотношению «цена – качество» есть много различных вариантов.

Обязательно нужно смотреть и на сроки годности. Семена, конечно, можно использовать и на следующий год, но они могут хуже всходить и быть слабыми.

- У каждой культуры есть разные сорта. Например, дачники могут выбирать раннюю капусту, чтобы быстрее убрать урожай и не ездить на дачу уже с октября. Другие, наоборот, выбирают сорта разных сроков созревания, чтобы минимизировать перерывы в урожае. У заядлых огородников, конечно же, уже есть любимые сорта, - цитирует Людмилу издание «Тюменская область сегодня».

В конце января-начале февраля нужно садить те культуры, которые не свойственны для нашей полосы (к примеру, перцы и баклажаны). Если садить их в конце февраля, то до конца сезона можно урожай и не получить. Стоит озаботиться и о ремонтантной землянике, которая даёт ягоды даже в октябре.

Садить культуры рекомендуют на растущую Луну. Ведь спутник Земли влияет на биоритмы живых организмов, в т.ч. и на растения. Новая Луна родится 25 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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