2020-01-25T13:09:11+03:00
Здоровье

Сотня ребятишек поправили здоровье в тюменском «Роднике» во время зимних каникул

У детей - заболевания органов дыхания и аллергия
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: "Родник"Фото: "Родник"
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Почти сотня ребятишек с 7 до 17 лет поправили здоровье во время зимних каникул в тюменской ОРЦ «Родник». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, ребята состоят на диспансерном учёте с заболеваниями органов дыхания и с аллергическими заболеваниями.

Чтобы укрепить организм детей, в программу реабилитации ввели такие процедуры, как аппаратная физиотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, лечебная физкультура, массаж, бассейн, грязелечение, сауна и ингаляции с минеральными веществами и лекарственными средствами.

С детьми работают специалисты по комплексной реабилитации, психологи, педагоги-организаторы и социальные педагоги. С ребятами проводятся индивидуальные и групповые тренинги, занятия в сенсорной комнате, коррекционные занятия и другие мероприятия. Сейчас по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области реабилитацию проходят около 50 детей с заболеваниями центральной нервной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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