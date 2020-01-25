Сотня ребятишек поправили здоровье в тюменском «Роднике» во время зимних каникул

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:09:11+03:00

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Почти сотня ребятишек с 7 до 17 лет поправили здоровье во время зимних каникул в тюменской ОРЦ «Родник». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, ребята состоят на диспансерном учёте с заболеваниями органов дыхания и с аллергическими заболеваниями.

Чтобы укрепить организм детей, в программу реабилитации ввели такие процедуры, как аппаратная физиотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, лечебная физкультура, массаж, бассейн, грязелечение, сауна и ингаляции с минеральными веществами и лекарственными средствами.

С детьми работают специалисты по комплексной реабилитации, психологи, педагоги-организаторы и социальные педагоги. С ребятами проводятся индивидуальные и групповые тренинги, занятия в сенсорной комнате, коррекционные занятия и другие мероприятия. Сейчас по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области реабилитацию проходят около 50 детей с заболеваниями центральной нервной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU