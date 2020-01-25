«Тюменские куранты» отмечают 163-й День рождения

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:26:16+03:00

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«Тюменские куранты» 28 января отметят свой 163-й день рождения. В далёком 1857 году купцы и мещане рассуждали, почему в таком городе нет публичных часов, а ведь это необходимо, чтобы сверять время. Тогда было принято решение повесить публичные часы на здании городской думы (ныне – музей «Городская дума»).

Часы боем по типу курантов Московского Кремля сконструировал крестьянин Успенской волости Алексей Трусов, который жил в Тюмени. И за свою работу он получил 1000 рублей серебром, а это около 1 млн рублей на современные деньги. Как сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Централизованную библиотечную систему, на выставке в Тюмени в 1871 году за эти часы он получил Малую Серебряную медаль.

После гражданской войны и революции из-за потери отдельных деталей часы остановились и исчезли колокола. В середине XX века их начали восстанавливать, но исходных чертежей не сохранилось. Поэтому при ремонте механик Алексей Галкин основывался на своих предположениях.

Циферблат за 160 лет меняли несколько раз, причём последний поменяли в 2008 году. Он стальной и максимально приближен к оригиналу. Первый циферблат часов не сохранился, кроме стрелок.

ИСТОЧНИК KP.RU