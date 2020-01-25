25 Янв. 2020 2020-01-25T10:24:26+03:00

Сосульки и снег упали на машину и повредили её: куда обращаться в Тюмени? Фото: Татьяна Коркина

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Тюменский юрист Лариса Юкечева рассказала о том, как действовать горожанам, если на их автомобиль упали сосульки, повредив авто. По её словам, стоимость ремонта будет оплачена по полису, а взысканием ущерба займутся юристы «страховой» - это при условии, если авто застраховано по КАСКО. Если полиса нет, то нужно позвонить участковому уполномоченному или в полицию.

- Можно набрать 112 и объяснить ситуацию, на место должны отправить полицейского или участкового. Вместе с ними составляйте документ об осмотре места происшествия, где прописывайте все видимые повреждения. После заполнения документов вы должны их подписать, но все бумаги участковый заберет с собой, - рассказала Лариса Юкечева.

После этого нужно уточнить, когда и где можно получить результаты. Получив документы (на рассмотрение которых уходит около двух недель), можете обращаться за взысканием нанесённого ущерба.

Если снег упал с крыши частного дома, то ущерб будет возмещать владелец дома. Если дом многоквартирный, нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Если вы правильно подойдёте к сбору доказательств и оформлению документов, вероятность получения выплаты довольно большая.

КСТАТИ

При фотографировании последствий падения снега на машину в кадр должны попасть повреждения, который получил автомобиль, снег и сосулька, упавшие на неё, номерной знак машины, предполагаемое место, с которого сошёл снег, и признаки, указывающие на место парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU