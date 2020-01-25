Сосульки и снег упали на машину и повредили её: куда обращаться в Тюмени?
Тюменский юрист Лариса Юкечева рассказала о том, как действовать горожанам, если на их автомобиль упали сосульки, повредив авто. По её словам, стоимость ремонта будет оплачена по полису, а взысканием ущерба займутся юристы «страховой» - это при условии, если авто застраховано по КАСКО. Если полиса нет, то нужно позвонить участковому уполномоченному или в полицию.
- Можно набрать 112 и объяснить ситуацию, на место должны отправить полицейского или участкового. Вместе с ними составляйте документ об осмотре места происшествия, где прописывайте все видимые повреждения. После заполнения документов вы должны их подписать, но все бумаги участковый заберет с собой, - рассказала Лариса Юкечева.
После этого нужно уточнить, когда и где можно получить результаты. Получив документы (на рассмотрение которых уходит около двух недель), можете обращаться за взысканием нанесённого ущерба.
Если снег упал с крыши частного дома, то ущерб будет возмещать владелец дома. Если дом многоквартирный, нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Если вы правильно подойдёте к сбору доказательств и оформлению документов, вероятность получения выплаты довольно большая.
КСТАТИ
При фотографировании последствий падения снега на машину в кадр должны попасть повреждения, который получил автомобиль, снег и сосулька, упавшие на неё, номерной знак машины, предполагаемое место, с которого сошёл снег, и признаки, указывающие на место парковки.
ИСТОЧНИК KP.RU