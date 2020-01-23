Тюменцам пришлось постоять в восьмибалльных пробках по пути домой

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:48:02+03:00

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Сегодня вечером жителям Тюмени пришлось постоять в длинных пробках. Максимальная загруженность дорог областного центра вечером составила 8 баллов. Это на 1 балл было больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее загруженными магистралями стали улица Мельникайте к Федюнинского (8 баллов), улица 50 лет Октября к Профсоюзной (8 баллов), улица 50 лет Октября к 50 лет ВЛКСМ (7 баллов), Алебашевская - Профсоюзная из центра (8 баллов).

Нехарактерно плотный для данного времени трафик был также отмечен на улице Холодильной к 50 лет Октября. Пробка здесь составила 6 баллов, что на 2 балла выше обычного. Наблюдалась и загруженность на улице Мельникайте к Федюнинского. Пробка здесь составила 8 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Пришлось постоять водителям и на улице Республики из центра в сторону микрорайонов. В час пик на перекрестке улиц Республики-Холодильной погас светофор и движение регулировали сотрудники ГИБДД. Пробка составила 5 баллов, что на 2 балла выше обычного.

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ИСТОЧНИК KP.RU