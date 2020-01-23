2020-01-23T20:48:02+03:00
Общество

Тюменцам пришлось постоять в восьмибалльных пробках по пути домой

Нехарактерно плотный вечерний трафик был отмечен на улице Холодильной
Марина Васильева
Поделиться:
Фото vk.com/tmnourhomeФото vk.com/tmnourhome
Изменить размер текста:

Сегодня вечером жителям Тюмени пришлось постоять в длинных пробках. Максимальная загруженность дорог областного центра вечером составила 8 баллов. Это на 1 балл было больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее загруженными магистралями стали улица Мельникайте к Федюнинского (8 баллов), улица 50 лет Октября к Профсоюзной (8 баллов), улица 50 лет Октября к 50 лет ВЛКСМ (7 баллов), Алебашевская - Профсоюзная из центра (8 баллов).

Нехарактерно плотный для данного времени трафик был также отмечен на улице Холодильной к 50 лет Октября. Пробка здесь составила 6 баллов, что на 2 балла выше обычного. Наблюдалась и загруженность на улице Мельникайте к Федюнинского. Пробка здесь составила 8 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Пришлось постоять водителям и на улице Республики из центра в сторону микрорайонов. В час пик на перекрестке улиц Республики-Холодильной погас светофор и движение регулировали сотрудники ГИБДД. Пробка составила 5 баллов, что на 2 балла выше обычного.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам пришлось постоять в восьмибалльных пробках по пути домой
Более 9,5 тысячи роз из Казахстана прибыли в цветочные магазины Тюмени
Разваливающийся дом, автоинспектор-взяточник и ветхие школы: публикуем главные новости Тюмени 23 января 2020 г.
Дело об убийстве 79-летней ишимской пенсионерки передадут в суд
Общественники хотят «разговорить» речевой автоинформатор в тюменских автобусах
Тюменские спасатели получили новые машины
Тюменка с тремя детьми двадцать лет прожила в разрушающемся доме
Тюменские активисты ищут скучающие стенки и грустный фасад
Администрация одного из тюменских районов добилась сокращения штрафа за порчу земли
Бывшего командира взвода полка ДПС судят в Тюмени за взятку от водителя
В Тюмени мужчина разгромил автомобиль обидчика своей сестры
Почти 400 тюменцев отравились спиртом в прошлом году. Среди них есть дети
Тюменцам не рекомендуют ехать в Китай. В городе Ухань свирепствует коронавирус
В Тюменской области заменят 32 ветхие школы
Долго едут, нет детского кресла: какие претензии имеют тюменцы к таксистам
В Тюмени состоится международный турнир по танцевальному спорту
Ребенок серьезно пострадал в ДТП на тюменском перекрестке
Тюменские врачи прооперировали девочку с редчайшей патологией
Грузовик полыхал на тюменской трассе
В Тюмени проверили контактные зоопарки
Тюменский бизнесмен пытался срочно продать авто, чтобы его не арестовали за долги по алиментам
Звонил 12 раз: мошенник «достал» тюменца и украл у него 230 тысяч рублей
Тюменские пограничники вернули в Казахстан «плохую» партию сухого молока
Тюменцы отведают «блокадный хлеб» в торгово-развлекательных центрах
Проводник поезда Новокузнецк – Тюмень похитил у пассажира телефон