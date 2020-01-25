Ялуторовские школьники и студенты могут обсудить отставку правительства России в политическом турнире

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:19:41+03:00

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Школьники и студенты Ялуторовска примут участие в турнире «Клуба публичных дебатов», который пройдёт в городском Молодёжном центре 28 февраля. По словам специалиста по работе с молодёжью Молодёжного социально-делового центра Ялуторовска Екатерины Жернаковой, мероприятие пройдёт во второй раз при поддержке «Молодой гвардии». В турнире будут участвовать шесть команд по шесть человек.

– Команды проходят жеребьевку: определяют команду-соперника. Во время жеребьёвки выясняется: команда будет за или против. Им дается время на подготовку, и затем начинаются сами дебаты. Команда может сменить оппонента в любой момент – выбрать для себя более интересного, – цитирует Екатерину ИА «Тюменская линия».

Выступление команд оценят эксперты, игрокам предстоит отстоять свою точку зрения за определённый промежуток времени. Темы турнира пока не определены, но ими может стать послание президента России, отставка правительства, назначение нового состава и другие актуальные вопросы на российской политической арене.

Напомним, молодёжный политический клуб в ялуторовском Молодёжном центре открыли в 2019 году. На занятиях организаторы обучают участников ведению дебатов и проводят политические игры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/754872" frameborder="0"></iframe> Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ИСТОЧНИК KP.RU