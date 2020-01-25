2020-01-25T07:12:01+03:00
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Тюменец восстановил породу «кудрявые чёрные хохлатые голуби», оказавшуюся на грани вымирания

Выставка голубей в Выставочном зале имела огромный успех у посетителей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация ТюмениФото: администрация Тюмени
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Выставку голубей, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили более двух тысяч тюменцев. Это первая в 2020 году выставка, которая прошла в тюменском Выставочном зале.

По словам генерального директора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, голубей принято считать символом мира, поэтому логично, что год начался именно с «голубиной» выставки. Собиратель коллекции птиц – Юрий Неёлов, который восстановил породу «кудрявые чёрные хохлатые голуби», оказавшуюся на грани вымирания.

- Он представил также призёров российских и победителей областных соревнований. Особое место занимали различные экспонаты, связанные с голубями. По замыслам Юрия Неёлова, в дальнейшем они станут частью Музея голубеводства в Тюмени, - рассказал Михаил Брудков.

Выставка, на которой было представлено около 600 птиц 45 пород, вызвала большой интерес среди тюменцев. Животные вообще привлекают горожан, в чём можно было убедиться на сельскохозяйственной ярмарке «Золотая осень». Павильон с коровами-рекордсменами стал одним из самых популярных, так что такие эксперименты будут продолжены, рассказали в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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