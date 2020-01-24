2020-01-24T05:02:11+03:00
Общество

Погода на 24 января в Тюмени: «Бойся январской весны»

Солнца в этот день горожане не увидят
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня будет без осадков.В Тюмени сегодня будет без осадков.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 24 января, в Тюмени облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 6-7 градуса, днем – минус 7-8. Вечером станет морозней на 3–4 градуса. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2–3 метров в секунду.

24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и теплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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