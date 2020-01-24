24 Янв. 2020 2020-01-24T07:22:21+03:00

Тоболячка сняла все деньги со счета мужчины, который потерял сим-карту. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

Тоболяк обратился в полицию. У него пропала сим-карта, а чуть позже и деньги.

– Заявитель снимал комнату в квартире, по соседству с ним жила подозреваемая. Позже тоболяк съехал, а фигурантка во время уборки нашла сим-карту. Вставив ее в телефон, она обнаружила, что к номеру привязан банковский счет. Введя нужную комбинацию, девушка проверила баланс счета и перевела на свою карту деньги, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленницей оказалась 25-летняя местная жительница. В настоящее время задержанная свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU