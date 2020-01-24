24 Янв. 2020 2020-01-24T07:25:51+03:00

Тюменцы могут пожаловаться на деревья, угрожающие их жизни. Фото: Вадим Бегун

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Тюменцам рассказали, куда можно пожаловаться на дерево, которое угрожает их жизни. Кроме того, местные жители могут сообщить о зеленых насаждениях, требующих обрезки.

По информации департамента городского хозяйства администрации города Тюмени, санитарная обрезка деревьев производится весь календарный год. Сейчас особое внимание уделяется тополям, кленам и вязам, которые были высажены еще в 50 – 70 годы прошлого столетия.

– Дело в том, что они растут очень быстро. Деревья высаживались без учета правил СНиПа. Из-за того что у этих пород небольшая прочность древесины, их следует считать опасными. При неблагоприятных погодных явлениях, сильном ветре ветви и сами деревья падают на тротуары, проезжую часть дорог, детские площадки, обрывают линии электропередачи, – сообщили в ведомстве.

Жители города, увидевшие, что дерево представляет угрозу жизни человека или создает аварийную ситуацию, могут позвонить в Единый центр оперативного реагирования города Тюмени по телефонам: 45-15-20 или 051.

О деревьях или кустарниках, требующих, по мнению тюменцев, обрезки, можно сообщать в департамент городского хозяйства или МКУ «ЛесПаркХоз».

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ИСТОЧНИК KP.RU