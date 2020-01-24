Тюменец, проживающий на улице Чаплина, устроил в своем доме наркопритон
В одном из домов на улице Николая Чаплина тюменские полицейские нашли наркопритон. Наркозависимых «приютил» в своем жилище 37-летний местный жителей.
– В ходе осмотра помещения стражи правопорядка обнаружили различные приспособления для употребления наркотиков и использованные одноразовые шприцы. Всё это свидетельствует о совершении противоправных деяний, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве также рассказали, что дознавателями отдела полиции № 7 по факту содержания притона было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Полицейские напоминают, что любую информацию о потреблении наркотиков, их хранении в квартирах и транспортных средствах, незаконной продаже и рекламе наркотических средств можно сообщить по телефонам: 02 или 291-600.
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ИСТОЧНИК KP.RU