Тюменец, проживающий на улице Чаплина, устроил в своем доме наркопритон

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:28:24+03:00

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В одном из домов на улице Николая Чаплина тюменские полицейские нашли наркопритон. Наркозависимых «приютил» в своем жилище 37-летний местный жителей.

– В ходе осмотра помещения стражи правопорядка обнаружили различные приспособления для употребления наркотиков и использованные одноразовые шприцы. Всё это свидетельствует о совершении противоправных деяний, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также рассказали, что дознавателями отдела полиции № 7 по факту содержания притона было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полицейские напоминают, что любую информацию о потреблении наркотиков, их хранении в квартирах и транспортных средствах, незаконной продаже и рекламе наркотических средств можно сообщить по телефонам: 02 или 291-600.

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ИСТОЧНИК KP.RU