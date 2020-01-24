На капитальные ремонты тюменских теплосетей потратят более 800 миллионов рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:40:53+03:00

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В Тюмени на капитальные ремонты теплосетей запланировано потратить свыше 800 миллионов рублей. В этом году предстоит капитально отремонтировать 16 километров теплотрасс.

– Предусмотрена реконструкция почти трех километров тепловых сетей. Кроме того, начнем строить тепломагистраль общей протяженностью 3,5 километров. Она будет снабжать тепловой энергией новый район в периметре улиц Закалужской и Червишевского тракта, – сообщил генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.

По информации компании, также в 2020 году будет полностью реконструирована одна из подкачивающих насосных станций. Рост пропускной способности и улучшение гидравлического режима обеспечат надежную и качественную подачу тепловой энергии потребителям, проживающим в районах Московского тракта, «Маяка», Дома обороны, Комарово и Плеханово.

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ИСТОЧНИК KP.RU