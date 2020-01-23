23 Янв. 2020 2020-01-23T09:05:07+03:00

Тюменский бизнесмен пытался срочно продать авто, чтобы его не арестовали за долги по алиментам. Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменские приставы пресекли попытку продажи «Шевроле-Авео». Машина находилась под запретом за долг по алиментам в размере 600 тысяч рублей.

Владелец авто – бизнесмен – первое время регулярно платил своим трем детям алименты, однако к маю 2018 года его деятельность не стала приносить желаемый доход. С тех пор он перестал делать выплаты.

– В собственности мужчины имеется автомобиль, который ему запретили продавать. Машину планировалось арестовать, но должник решил его быстро продать. Объявление о продаже специалисты увидели на одном из сайтов. Уже на стоянке, где продаются подержанные авто, они узнали, что процесс продажи был в самом разгаре, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что сделка была немедленно отменена. Арестованную машину увезли на стоянку. Ее продадут и передадут вырученные деньги детям предпринимателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU