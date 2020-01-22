2020-01-22T21:31:04+03:00
Происшествия

В Тюмени второй месяц ищут пропавшего Александра Сысолятина

Мужчина пропал 3 декабря и до сих пор не вернулся
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Белая Сова - ТюменьФото: Белая Сова - Тюмень
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В Тюмени второй месяц разыскивают Сысолятина Александра Александровича 1984 г.р., который 3 декабря 2019 года ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся.

Мужчина был одет в тёмно-синий пуховик, тёмно-синие джинсы и чёрные кроссовки. На вид 35 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения. Волосы прямые, тёмно-русые.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Александре Сысолятине, просьба сообщить по телефонам: 02 (112) – полиция, 8(3452) 793-525, 793-227 – Управление уголовного розыска по Тюменской области, 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтёры поискового отряда «Белая сова – Тюмень».

По данным пользователей Интернета, ранее Александр Сысолятин преподавал экономику студентам ГАУ Северного Зауралья, однако эта информация пока не подтверждена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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