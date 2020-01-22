Опубликовано видео с места гибели слесаря вагонного ремонтного депо в Ишиме
Следственный комитет опубликовал видео, на котором видна гибель слесаря по ремонту подвижного состава вагонного ремонтного депо в Ишиме. В результате трагедии парень погиб, следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, трагедия произошла 19 декабря 2019 года. Днём работники вагонного ремонтного депо ремонтировали шесть вагонов-цистерн из-под нефтепродуктов в помещении вагоносборочного производственного участка.
– При производстве слесарем по ремонту подвижного состава сварочных работ на цистерне произошел хлопок. В результате слесарь упал с цистерны на пол цеха, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Следователи осмотрели место происшествия, осмотрели цистерну, допросили работников предприятия и свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, горюче-смазочных материалов и пожаротехническая.
Расследование уголовного дела продолжается.
Гибель слесаря в Ишиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU