Опубликовано видео с места гибели слесаря вагонного ремонтного депо в Ишиме

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:29:02+03:00

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Следственный комитет опубликовал видео, на котором видна гибель слесаря по ремонту подвижного состава вагонного ремонтного депо в Ишиме. В результате трагедии парень погиб, следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, трагедия произошла 19 декабря 2019 года. Днём работники вагонного ремонтного депо ремонтировали шесть вагонов-цистерн из-под нефтепродуктов в помещении вагоносборочного производственного участка.

– При производстве слесарем по ремонту подвижного состава сварочных работ на цистерне произошел хлопок. В результате слесарь упал с цистерны на пол цеха, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия, осмотрели цистерну, допросили работников предприятия и свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, горюче-смазочных материалов и пожаротехническая.

Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/756240" frameborder="0"></iframe> Гибель слесаря в Ишиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU