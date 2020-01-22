2020-01-22T17:24:30+03:00
75 лет Великой Победы

Александр Моор: вручать юбилейные медали ветеранам войны - большая честь

Губернатор Тюменской области поделился впечатлениями от встречи с героями Великой Отечественной войны на страничках в соцсетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Александр Моор: вручать юбилейные медали ветеранам войны - большая честьАлександр Моор: вручать юбилейные медали ветеранам войны - большая честьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Чествование ветеранов, сохранение памяти об ушедших фронтовиках и тружениках тыла – наш долг, долг перед собой и своей семьёй. Об этом написал на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что вручать ветеранам Великой Отечественной войны медали к 75-летию Победы – большая честь.

- Сегодня от имени всех тюменцев поблагодарил наших героев. Если бы не их мужество, сила духа, самоотверженность, не было бы всех нас, - написал Александр Моор.

Губернатор напомнил, что сибиряки никогда не боялись трудностей и были всегда на передовой. Он выразил надежду, что каждый из нас достоин Победы, за которую отдали жизнь наши деды и прадеды.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, как проходило вручение юбилейных медалей «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Александр Моор вручил ветеранам медали к 75-летию Великой Победы.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор: вручать юбилейные медали ветеранам войны - большая честь
Карантин в школах, новая развязка и дело против пристава: публикуем главные новости Тюмени 22 января 2020 г.
Директор тюменской УК финансово пострадал из-за темноты в подъездах
Специалисты тюменской Госжилинспекции не смогли зайти в квартиру со зловонными запахами
По факту смерти ишимского слесаря, который упал с высоты, возбуждено уголовное дело
Тюменка забаррикадировалась в маленькой квартире с собаками
В Тюмени за покушение на мошенничество осудят бывшего судебного пристава
В районе Московского тракта в Тюмени планируют построить развязку
Кардиологический центр открылся в Тюмени
В Тюмени мужчина, который пьяным подменил за рулем уставшего отчима, отправился за решетку
Водителя, повредившего шлагбаум на тюменской набережной, лишили прав
Тюменцев ожидает снег и потепление
В Тюменской области осудят мужчину, насмерть забившего друга молотком
Променяли работу на кроссовки: что чаще всего ищут тюменцы на сайте объявлений
Жители Тюмени обсуждают возможное закрытие школ на карантин
Кабинет маммографии открыли в Ялуторовске
Тюменские общественники просят навести порядок на Чаплина, где складируется снег