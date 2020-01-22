Александр Моор: вручать юбилейные медали ветеранам войны - большая честь
Чествование ветеранов, сохранение памяти об ушедших фронтовиках и тружениках тыла – наш долг, долг перед собой и своей семьёй. Об этом написал на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что вручать ветеранам Великой Отечественной войны медали к 75-летию Победы – большая честь.
- Сегодня от имени всех тюменцев поблагодарил наших героев. Если бы не их мужество, сила духа, самоотверженность, не было бы всех нас, - написал Александр Моор.
Губернатор напомнил, что сибиряки никогда не боялись трудностей и были всегда на передовой. Он выразил надежду, что каждый из нас достоин Победы, за которую отдали жизнь наши деды и прадеды.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, как проходило вручение юбилейных медалей «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Александр Моор вручил ветеранам медали к 75-летию Великой Победы.Алексей КОСЕНЧУК
ИСТОЧНИК KP.RU