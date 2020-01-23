2020-01-23T07:46:30+03:00
Общество

Погода на 23 января в Тюмени: ждем грозное лето

Солнца горожане не увидят
Вадим Бегун
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В Тюмени до вечера будет идти мелкий снег.В Тюмени до вечера будет идти мелкий снег.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 23 января, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Ночной снег утром станет слабее. Он будет продолжать идти весь день и закончится только вечером.

Температура воздуха ночью будет минус 4 градуса, днем – минус 3. Вечером станет морозней на 3–4 градуса. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 3–5 метров в секунду.

23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом.

Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга – лето будет грозное. Если наши предки в этот день наблюдали иней, то верили, что 15–16 июля будет дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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