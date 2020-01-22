2020-01-22T16:14:43+03:00
Общество

Карантин в школах, новая развязка и дело против пристава: публикуем главные новости Тюмени 22 января 2020 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня.Рассказываем о главных новостях дня.Фото: Вадим Бегун
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1. Тюменцы в социальных сетях широко обсуждают возможное закрытие городских школ на карантин. Дело в том, что появилась информация о том, что до конца января дети будут учиться дистанционно.

«В Тюмени все школы закрываются с завтрашнего дня до 29 января на карантин. Мне кажется, это лживая информация. По идее, карантин должен быть в феврале», – размышляют горожане.

Тюменцы обсуждают школьный карантин. Фото - "МегаТюмень".

Тюменцы обсуждают школьный карантин. Фото - "МегаТюмень".

2. В Тюмени изымут землю для строительства крупной развязки. Она будет находиться в районе Московского тракта.

Из данных, размещенных на портале правовой информации, следует, что под строительство дорожного объекта будут отведены два участка – в 104 и 2 700 квадратных метров.

В Тюмени возведут новую развязку. Фото - pixabay.com.

В Тюмени возведут новую развязку. Фото - pixabay.com.

3. В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

В прошлом году экс-пристав потребовал от должника 100 тысяч рублей за прекращение исполнительных производств, которое были возбуждены в отношении него.

4. Тюменский суд обязал жительницу Тюмени предоставить доступ в квартиру в доме на улице Олимпийской. Дело в том, что женщина живет с собаками, которые не дают спокойно жить соседям.

В департамент имущественных отношений с жалобами обратились соседи женщины. Они заявили, что местная жительница попросту не соблюдает правила пользования жилым помещением.

5. В Тюмени проводится проверка в отношении собственницы квартиры в МЖД на улице Ямской. Соседи пожаловались в соответствующие органы на невыносимый запах кошачьей мочи, который доносится из помещения.

Инспектор выяснил, что в квартире проживают 4 человека, включая несовершеннолетнего. Владелица помещения не оплачивает счета за коммунальные услуги. У нее накопился полумиллионный долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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