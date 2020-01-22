2020-01-22T15:52:57+03:00
Общество

Директор тюменской УК финансово пострадал из-за темноты в подъездах

Мужчину оштрафовали за отсутствие лампочек
Вадим Бегун
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Директор тюменской УК финансово пострадал из-за темноты в подъездах. Фото - Госжилинспекция.Директор тюменской УК финансово пострадал из-за темноты в подъездах. Фото - Госжилинспекция.
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В Тюмени оштрафован директор управляющей компании. Административное дело было возбуждено из-за отсутствия в подъездах МКД энергосберегающих лампочек.

– О неудовлетворительном состоянии подъездов и придомовой территории сообщила жительница дома № 6а на улице Республики. В ходе внеплановой проверки инспектор установил несколько нарушений, включая отсутствие автоматических энергосберегающих ламп в подъездах, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что за нарушение в сфере энергосбережения руководитель компании оштрафован на пять тысяч рублей. Ему поручено в срок до 1 февраля установить в подъездах многоквартирного дома энергосберегающие осветительные приборы с системами автоматического регулирования и антивандальной защитой.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что директор тюменской УК «СервисУют» оштрафован за ненадлежащее содержание дома № 1а на улице Ставропольской. Проверка была проведена после публикации жалобы жильцов многоэтажки в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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