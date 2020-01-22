2020-01-22T15:34:18+03:00
Общество

Специалисты тюменской Госжилинспекции не смогли зайти в квартиру со зловонными запахами

Соседи семьи, состоящей из четырех человек, не выдержали вони
Вадим Бегун
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Специалисты тюменской Госжилинспекции не смогли зайти в квартиру со зловонными запахами. Фото - Госжилинспекция.Специалисты тюменской Госжилинспекции не смогли зайти в квартиру со зловонными запахами. Фото - Госжилинспекция.
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В Тюмени проводится проверка в отношении собственницы квартиры в МЖД на улице Ямской. Соседи пожаловались в соответствующие органы на невыносимый запах кошачьей мочи, который доносится из помещения.

– Инспектор выяснил, что в квартире проживают 4 человека, включая несовершеннолетнего. Владелица помещения не оплачивает счета за коммунальные услуги. У нее накопился полумиллионный долг, – рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции по Тюменской области.

Попасть в квартиру их сотруднику не удалось – дверь ему никто не открыл. Однако он все же зафиксировал наличие неприятного запаха.

В ведомстве сообщили, что теперь инспектор направит в адрес владелицы еще одно уведомление о предстоящем визите. Если и на этот раз тюменка не пожелает его впустить, инспекция обратится в суд, чтобы получить доступ в помещение. В таком случае женщине придется оплатить судебные расходы и исполнительский сбор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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