22 Янв. 2020 2020-01-22T15:32:13+03:00

По факту смерти ишимского слесаря, который упал с высоты, возбуждено уголовное дело. Фото - pixabay.com.

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Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на рабочем месте слесаря. Мужчина погиб, ремонтируя подвижной состав вагонного ремонтного депо Ишима.

– 19 декабря 2019 года днем работники ремонтировали шесть вагонов-цистерн из-под нефтепродуктов в помещении вагоносборочного производственного участка. В то время, как за работу принялся слесарь, произошел хлопок, мужчина упал на пол цеха. Он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что был проведен осмотр места происшествия и самой цистерны, допрошены работники предприятия и свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

В настоящее время закрепляется доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU