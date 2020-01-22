2020-01-22T15:32:13+03:00
Происшествия

По факту смерти ишимского слесаря, который упал с высоты, возбуждено уголовное дело

Следователи закрепляют доказательственную базу
Вадим Бегун
Поделиться:
По факту смерти ишимского слесаря, который упал с высоты, возбуждено уголовное дело. Фото - pixabay.com.По факту смерти ишимского слесаря, который упал с высоты, возбуждено уголовное дело. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели на рабочем месте слесаря. Мужчина погиб, ремонтируя подвижной состав вагонного ремонтного депо Ишима.

– 19 декабря 2019 года днем работники ремонтировали шесть вагонов-цистерн из-под нефтепродуктов в помещении вагоносборочного производственного участка. В то время, как за работу принялся слесарь, произошел хлопок, мужчина упал на пол цеха. Он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что был проведен осмотр места происшествия и самой цистерны, допрошены работники предприятия и свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.

В настоящее время закрепляется доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в школах, новая развязка и дело против пристава: публикуем главные новости Тюмени 22 января 2020 г.
Директор тюменской УК финансово пострадал из-за темноты в подъездах
Специалисты тюменской Госжилинспекции не смогли зайти в квартиру со зловонными запахами
По факту смерти ишимского слесаря, который упал с высоты, возбуждено уголовное дело
Тюменка забаррикадировалась в маленькой квартире с собаками
В Тюмени за покушение на мошенничество осудят бывшего судебного пристава
В районе Московского тракта в Тюмени планируют построить развязку
Кардиологический центр открылся в Тюмени
В Тюмени мужчина, который пьяным подменил за рулем уставшего отчима, отправился за решетку
Водителя, повредившего шлагбаум на тюменской набережной, лишили прав
Тюменцев ожидает снег и потепление
В Тюменской области осудят мужчину, насмерть забившего друга молотком
Променяли работу на кроссовки: что чаще всего ищут тюменцы на сайте объявлений
Жители Тюмени обсуждают возможное закрытие школ на карантин
Кабинет маммографии открыли в Ялуторовске
Тюменские общественники просят навести порядок на Чаплина, где складируется снег