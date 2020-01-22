2020-01-22T14:54:31+03:00
Общество

Тюменка забаррикадировалась в маленькой квартире с собаками

Соседям пришлось идти в суд
Вадим Бегун
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Тюменка забаррикадировалась в маленькой квартире с собаками. Фото - pixabay.com.Тюменка забаррикадировалась в маленькой квартире с собаками. Фото - pixabay.com.
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Тюменский суд обязал жительницу Тюмени предоставить доступ в квартиру в доме на улице Олимпийской. Дело в том, что женщина живет с собаками, которые не дают спокойно жить соседям.

– В департамент имущественных отношений с жалобами обратились соседи женщины. Они заявили, что местная жительница попросту не соблюдает правила пользования жилым помещением, держа в комнате размером тринадцать квадратных метров двух больших собак, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

В ведомстве отметили, что животные целыми днями лают. Их хозяйка содержит в антисанитарии места общего пользования.

В прошлом году была проведена проверка. Наниматель помещения отказалась пустить на порог проверяющих. Теперь же суд потребовал открыть двери. Кроме того, женщина была оштрафована на шесть тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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