22 Янв. 2020 2020-01-22T14:30:29+03:00

В Тюмени за покушение на мошенничество осудят бывшего судебного пристава. Фото - СКР по Тюменской области.

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

– В прошлом году экс-пристав потребовал от должника 100 тысяч рублей за прекращение исполнительных производств, которое были возбуждены в отношении него. При этом документы находились в производстве другого сотрудника. Таким образом, обвиняемый не имел полномочий принимать решения, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что сотрудник УФССП был задержан 27 декабря 2019 года в автомобиле возле ДК «Строитель». Во время поимки он получал деньги от должника.

Позже обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело скоро направят в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU