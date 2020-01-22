В Тюмени за покушение на мошенничество осудят бывшего судебного пристава
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.
– В прошлом году экс-пристав потребовал от должника 100 тысяч рублей за прекращение исполнительных производств, которое были возбуждены в отношении него. При этом документы находились в производстве другого сотрудника. Таким образом, обвиняемый не имел полномочий принимать решения, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что сотрудник УФССП был задержан 27 декабря 2019 года в автомобиле возле ДК «Строитель». Во время поимки он получал деньги от должника.
Позже обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело скоро направят в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU